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5 أعراض تعد مؤشراً على الإصابة بسرطان الرئة

5 أعراض تعد مؤشراً على الإصابة بسرطان الرئة
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تواصل – وكالات :

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان: إن سرطان الرئة له أسباب عدة، أبرزها التدخين، خاصة التدخين بشراهة والتدخين لمدة طويلة، بالإضافة إلى تلوث الهواء الشديد بفعل سخام الديزل مثلاً واستنشاق بعض المواد الضارة مثل الأسبستوس والزرنيخ.

وأوضحت الجمعية أن أعراض سرطان الرئة تتمثل في السعال الدموي وضيق التنفس وآلام الصدر، بالإضافة إلى فقدان الوزن والإنهاك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكلما تم تشخيص سرطان الرئة مبكراً، زادت فرص العلاج، والذي يتنوع بين العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والجراحة لاستئصال الورم.

وللوقاية من سرطان الرئة ينبغي الإقلاع عن التدخين وتجنب استنشاق الهواء الملوث والمواد الضارة.

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