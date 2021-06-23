«سامسونج» تستعد لإطلاق هاتف « Galaxy S22».. تعرّف على المزايا

تواصل – وكالات

تستعد شركة سامسونج للهواتف الذكية لكشف النقاب عن سلسلة ”Galaxy S22“ المنتظرة في الربع الأول من 2022، وبالفعل، تم الكشف عن بعض المواصفات الرئيسة للسلسلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي نتعرف فيها على مواصفات كاميرا ”Galaxy S22″، وفي حين أن طرازات ”Vanilla و plus“ من سلسلة ”Galaxy S21“ لم تشهد أي تحسينات حقيقية على ”Galaxy S20″، فقد نشهد ترقية كبيرة للكاميرا مع ”Galaxy S22“.

ووفقًا لأحدث المعلومات التي كشف عنها المسرب التقني ”FrontTron“ يتميز هاتفا ”Galaxy S22“ و ”Galaxy S22 +“ بإعداد كاميرا ثلاثية، تضم مستشعر كاميرا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري ”3x“.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا يعني أن العملاق الكوري لا يهدف إلى إطلاق هاتفه الرائد بكاميرا تزيد عن 100 ميغابكسل، التي شوهدت في بعض الهواتف في الآونة الأخيرة.

وتركز الشركة على تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي لأجهزة الاستشعار، بدلًا من السعي وراء دقة عالية للتسويق، دون تحسنات عملية ملموسة.

فلم يتم الكشف عن أي معلومات بخصوص ما إذا كان ”Galaxy S22“ يستخدم مستشعرات ”ISOCELL“ من سامسونغ أو مستشعرات ”IMX“ من سوني.

ويتميز كل من ”Galaxy S20“ و ”Galaxy S20 +“ و ”Galaxy S21“ و ”Galaxy S21 +“ بكاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل (1 / 1.76 بوصة) وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x).

وعلى الرغم من أنهم قدموا جميعًا جودة صورة جيدة حقًا، إلا أنه لم يكن هناك شيء مذهل فيها.