الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سامسونج» تستعد لإطلاق هاتف « Galaxy S22».. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تستعد لإطلاق هاتف « Galaxy S22».. تعرّف على المزايا
0

تواصل – وكالات

تستعد شركة سامسونج للهواتف الذكية لكشف النقاب عن سلسلة ”Galaxy S22“ المنتظرة في الربع الأول من 2022، وبالفعل، تم الكشف عن بعض المواصفات الرئيسة للسلسلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي نتعرف فيها على مواصفات كاميرا ”Galaxy S22″، وفي حين أن طرازات ”Vanilla و plus“ من سلسلة ”Galaxy S21“  لم تشهد أي تحسينات حقيقية على ”Galaxy S20″، فقد نشهد ترقية كبيرة للكاميرا مع ”Galaxy S22“.

ووفقًا لأحدث المعلومات التي كشف عنها المسرب التقني ”FrontTron“  يتميز هاتفا ”Galaxy S22“ و ”Galaxy S22 +“ بإعداد كاميرا ثلاثية، تضم مستشعر كاميرا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري ”3x“.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا يعني أن العملاق الكوري لا يهدف إلى إطلاق هاتفه الرائد بكاميرا تزيد عن 100 ميغابكسل، التي شوهدت في بعض الهواتف في الآونة الأخيرة.

وتركز الشركة على تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي لأجهزة الاستشعار، بدلًا من السعي وراء دقة عالية للتسويق، دون تحسنات عملية ملموسة.

فلم يتم الكشف عن أي معلومات بخصوص ما إذا كان ”Galaxy S22“ يستخدم مستشعرات ”ISOCELL“ من سامسونغ أو مستشعرات ”IMX“ من سوني.

ويتميز كل من ”Galaxy S20“ و ”Galaxy S20 +“ و ”Galaxy S21“ و ”Galaxy S21 +“ بكاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل (1 / 1.76 بوصة) وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x).

وعلى الرغم من أنهم قدموا جميعًا جودة صورة جيدة حقًا، إلا أنه لم يكن هناك شيء مذهل فيها.

مواد ذات صلة

تقني يوضح أسهل طريقة لإضافة خط «الرقعة» لهواتف آيفون (فيديو)

تقني يوضح أسهل طريقة لإضافة خط «الرقعة» لهواتف آيفون (فيديو)

عطل مفاجئ في تطبيقات «جوجل» على الهواتف الذكية

عطل مفاجئ في تطبيقات «جوجل» على الهواتف الذكية

«سامسونج» تطلق تحديثات جديدة على تطبيق « Samsung Gallery».. تعرّف عليها

«سامسونج» تطلق تحديثات جديدة على تطبيق « Samsung Gallery».. تعرّف عليها

«سامسونج» تطلق هاتف “Galaxy M32” في هذا الموعد

«سامسونج» تطلق هاتف “Galaxy M32” في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>