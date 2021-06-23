الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني بدون استعمال الحناء؟ الخضير يجيب

هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني بدون استعمال الحناء؟ الخضير يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني، لكن بدون استعمال الحناء.

وقال الشيخ الخضير: “إن المشروع تغيير الشعر الأبيض إلى غير الأسود؛ لأنه جاء الأمر بتغييره، وجاء الأمر بتجنيبه السواد”.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “ما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهةٌ لكفارٍ أو فيه شهرة أي: ما يشتهر به بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، والأولى أن يكون بالحناء الصِّرف، أو معه الكتم، كما كان أبو بكر -رضي الله عنه- يفعل بالحناء والكتم، وكان عمر يفعل بالحناء الصِّرف، فالتغيير مطلوب إلا أن السواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر باجتنابه، والله أعلم”.

مواد ذات صلة

الشيخ الخضير يوضح حكم المؤاخذة على حسد القلب إذا لم تعمل الجوارح

الشيخ الخضير يوضح حكم المؤاخذة على حسد القلب إذا لم تعمل الجوارح

«الخضير» يوضح حكم الأكل من ثمار الأشجار الموجودة بساحات المساجد

«الخضير» يوضح حكم الأكل من ثمار الأشجار الموجودة بساحات المساجد

هل الانشغال بالرسالة العلمية عن الزوجة تقصير في حقها؟ «الخضير» يجيب

هل الانشغال بالرسالة العلمية عن الزوجة تقصير في حقها؟ «الخضير» يجيب

الشيخ الخضير يوضح حكم دعاء المرأة المطلقة بالعودة إلى زوجها

الشيخ الخضير يوضح حكم دعاء المرأة المطلقة بالعودة إلى زوجها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>