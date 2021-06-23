توقعات طقس الخميس.. طقس شديد الحرارة على 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس،اليوم الخميس، استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.