الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عرض حياته والأخرين للخطر.. «المرور» يضبط شخصاً يقود مركبته بتهور في جدة (فيديو)

عرض حياته والأخرين للخطر.. «المرور» يضبط شخصاً يقود مركبته بتهور في جدة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر من خلال قيادة السيارة بتهور.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المغردين على موقع “تويتر” قد نشر مقطع فيديو يظهر قائد سيارة على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة (قبل تقاطع التحلية) يقود بطريقة متهورة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

مواد ذات صلة

استعادة أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 في جدة

استعادة أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 في جدة

تصل إلى 48 درجة مئوية.. «الأرصاد» تتوقع: أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق

تصل إلى 48 درجة مئوية.. «الأرصاد» تتوقع: أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق

«شرطة مكة»:القبض على مقيم لارتكابه جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة

«شرطة مكة»:القبض على مقيم لارتكابه جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة

بالفيديو.. جريان للسيول في محافظة ميسان بمنطقة مكة

بالفيديو.. جريان للسيول في محافظة ميسان بمنطقة مكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>