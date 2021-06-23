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الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل
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تواصل – واس:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ في تخصصات الدعم الفني، وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية.

وحددت الكلية الـ17 من شهر ذي القعدة موعداً لبدء التسجيل ويستمر حتى الـ27 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحّد “قبولي”.

وأوضحت الكلية أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها, مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصص صيانة الأجهزة المنزلية.
ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا (اضغط هنا).

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