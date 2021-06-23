جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص

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أعلنت جامعة الإمام عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد).

2- رسوم البرنامج (30.000 ريال).

3- نسبة الحضور المقررات الدراسي لا تقل عن (75%).

4- يجب على الدارس اجتياز (30 ساعة) في البرنامج خلال (فصلين دراسيين).

5- مجموع ساعات الدبلوم (30 ساعة) مقسمة بين مواد نظرية وتطبيقية.

6- إتمام جميع المقررات بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5).



التخصصات المتاحة: 1- الإعلام الاقتصادي. 2- الإعلام السياسي. 3- الإعلام العسكري. 4- الإعلام الصحي. 5- الإعلام الرياضي. 6- الإعلام السياحي. 7- الإعلام التربوي. موعد ورابط التقديم: – يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 17/11/1442هـ الموافق 27/06/2021م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ م2021/07/14 الموافق 1442/12/04هـ، من خلال الرابط التالي ( إضغط هنا ).