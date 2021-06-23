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جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص

جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط القبول
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد).
2- رسوم البرنامج (30.000 ريال).
3- نسبة الحضور المقررات الدراسي لا تقل عن (75%).
4- يجب على الدارس اجتياز (30 ساعة) في البرنامج خلال (فصلين دراسيين).
5- مجموع ساعات الدبلوم (30 ساعة) مقسمة بين مواد نظرية وتطبيقية.
6- إتمام جميع المقررات بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5).

التخصصات المتاحة:
1- الإعلام الاقتصادي.
2- الإعلام السياسي.
3- الإعلام العسكري.
4- الإعلام الصحي.
5- الإعلام الرياضي.
6- الإعلام السياحي.
7- الإعلام التربوي.
موعد ورابط التقديم:
 – يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 17/11/1442هـ الموافق 27/06/2021م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ م2021/07/14 الموافق 1442/12/04هـ، من خلال الرابط التالي (إضغط هنا).

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