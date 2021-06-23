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«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما

«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما
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تواصل – وكالات:

بدأت شركة ”تويتر“ السماح للمستخدمين بالتقدم لاختبار ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى في تحقيق الدخل، وهماSuper FollowوTicketed Spacesوخياراتهما،وتقتصر ميزةSuper FollowsعلىiOS، بينما تتوفرTicketed Spacesعبر نظاميiOSوأندرويد.

 ويمكن للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة التقدم بشكل منفصل لكل برنامج من خلال تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة.

 وتتيح ميزةSuper Followsللمستخدمين تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولار أو 9.99 دولار شهريًا للوصول إلى المحتوى الحصري.

 وتتيحTicketed Spacesتحصيل رسوم تتراوح بين دولار واحد و 999 دولارًا للوصول إلى إحدى غرف الصوت الاجتماعي عبر تويتر، إلى جانب توفير ميزات إضافية مثل تعيين حد أعلى لسعة الغرفة.

 ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتقدم عن طريق تحديد خيار تحقيق الدخل الجديد في الشريط الجانبي لتطبيق الأجهزة المحمولة.

 ويحتفظ المشاركون في مجموعة الاختبار مبدئيًا بنسبة 97% من الأموال التي يكسبونها باستخدامTicketed SpacesأوSuper Follows، بعد العمولة التي يفرضهاiOSوأندرويد على عمليات الشراء داخل التطبيق ،وتزيد تويتر عمولتها من 3% إلى 20% إذا حقق المستخدم ما مجموعه 50000 دولار عبر كلا النظامين.

 وتمثل عمولة تويتر البالغة 20% أقل من عمولة بعض منصات الاشتراك، وتأخذ خدمة الفيديو ”تويتش“ المملوكة لشركة ”أمازون“ عمولة بنسبة 50% من الاشتراكات، ويتقاضى يوتيوب 30% من رسوم العضوية.

 

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