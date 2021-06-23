مشاهد تخطف الألباب..تمازج السحب والجبال في «منتزه السودة» (صور)

تواصل – رزان المغيرة:

التقطت عدسة تواصل في منتزه السودة، اليوم ،عدداً من المناظر الخلابة التي أبرزت تمازجاً رائعاً بين الجبال والسحاب، في مشاهد بديعة تخطف الألباب، ولا تمل من النظر إليها الأبصار.

ويقع منتزه السودة السياحي في منطقة عسير و يبعد حوالي 20 كلم عن مدينة أبها و يطل علي إقليم تهامة ،ويرتاده بشكل يومي الآلاف من المتنزهين للاستمتاع بأجوائه الخلابة الساحرة، وهو من المنتزهات الكبيرة المتميزة في منطقة عسير التي تكثر فيها المتنزهات ويقبل السياح على زيارتها في فصل الصيف.

ويتميز منتزه السودة بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ3015 متر عن سطح البحر، وتكسو جباله أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة، كما يطل المنتزه على إقليم تهامة ولذلك تم تثبيت مناظير مكبرة في بعض أجزائه كمطلات لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار والأودية، كما ربط المنتزه بقرية رجال ألمع في إقليم تهامة بواسطة العربات المعلقة تلفريك والتي تبعد عن مدينة أبها 40 كم تقريباً.

على مقربة من منتزه السودة تقع مجموعة من القرى التي تشكل مواقع سياحية متميزة وهي مواقع بكر، مثل قرى باحة ربيعة، والتي تضم (منتزه المحتطبة) الذي يتميز بوجود شلالات طبيعية، ومجموعة من البحيرات التي تكونت نتيجة الجريان الدائم للمياه وكذلك هطول الأمطار.