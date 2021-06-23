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«الهربس البسيط» مرض شديد العدوى يهدد الأطفال

«الهربس البسيط» مرض شديد العدوى يهدد الأطفال
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تواصل – وكالات:

أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” أن الهربس الفموي لدى الأطفال يحدث بسبب الإصابة بما يعرف “بفيروس الهربس البسيط”، وهو فيروس يهاجم الجهاز العصبي وينتقل إلى الأطفال من خلال التقبيل أو وضع شيء ملوث بالفيروس في الفم.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض الهربس الفموي لدى الأطفال تتمثل في ظهور بثور وفقاعات على الشفاه والشعور بحكة، بالإضافة إلى الحمى والإعياء.

ويجب استشارة طبيب الأطفال فور ملاحظة هذه الأعراض لمنع انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى بالجسم، كما يُراعى ألا يستخدم الطفل أية أغراض مشتركة مع الآخرين، نظراً لأن الهربس يعد مرض مُعدياً للغاية.
وغالباً ما يتم علاج الهربس بواسطة الأدوية، التي تعمل على تسكين الألم وتخفيف الحكة وخفض الحرارة.

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    ام جويرية

    معلومات قيمة،،شكرا لك بارك الله في علمك وعملك