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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الأمانة العامة للجان الضريبية تطلق دليل الخدمات الإلكترونية

الأمانة العامة للجان الضريبية تطلق دليل الخدمات الإلكترونية
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تواصل – واس:

أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية، دليل الخدمات الإلكترونية الذي يغني المتعاملين عن المتابعة الحضورية لمكاتبها، وفق خطوات ميسرة عبر البوابة الإلكترونية www.gstc.gov.sa ، التي تشمل أكثر من 12 خدمة إلكترونية، مرتبطة بالعديد من الأنظمة المتكامل معها للتحقق من البيانات والمعلومات؛ وضمان الدقة والموثوقية من خلال جلب البيانات والمعلومات من مصدرها، مع توفير الوقت في استيراد الوثائق اللازمة والمتطلبات النظامية، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة ومعالجة المنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وسعيًا منها لتيسير الإجراءات.

وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة توعوية بعنوان #نُيسر_لكم_الرحلة بهدف التعريف بالتعاملات الإلكترونية، وأتمت الإجراءات القضائية، ضمن سلسلة الإجراءات المقدمة لتحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية، لا سيما وأن اللجان الضريبية تعقد جلساتها منذ شهر مارس 2020م من خلال خدمة التقاضي عن بعد بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

كما تضمن الدليل خطوات رحلة المتعاملين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة ومنها تسجيل دعوى جديدة وتبادل المذكرات وطلبات الاستئناف وتحديد موعد الجلسة والاطلاع على القرار وغيرها من الخدمات.

وندعوكم للاطلاع على دليل الخدمات الإلكترونية عبر الرابط: https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/15.pdf ، وللتعرف على المزيد من المواد التوعوية نسعد بكم من خلال الموقع الإلكتروني أو حسابنا على منصات التواصل الاجتماعي Twitter (@_GSTC) LinkedIn (GSTC)، أو التواصل معنا عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

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