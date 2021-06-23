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تحذيرات من السرعة الزائدة.. تجاوز الحد المسموح يقابله «موت محقق»

تحذيرات من السرعة الزائدة.. تجاوز الحد المسموح يقابله «موت محقق»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مركز التواصل الحكومي، عبر فيديو توعوي على حسابه بتويتر، أن كل زيادة في سرعة المركبة يقابلها زيادة كبيرة في الوفاة.

ووفقاً للفيديو التوعوي، فإنه عند وقوع حادث للمشاة بسبب سيارة تسير بسرعة 70 كلم في الساعة فإن الأرجح ألا ينجو أحد، في حين ينجو شخص واحد (باحتمالية ضعيفة) من كل 10 أشخاص إن كانت المركبة تسير بسرعة 60 كلم بالساعة.

وأشار إلى احتمالية نجاة شخصين من كل 10 أشخاص في حال كانت سرعة السيارة 50 كلم بالساعة.

وفي حال كانت السيارة تسير بسرعة 40 كلم بالساعة، فقد ينجو 7 من كل 10 أشخاص.

بينما قد ينجو 9 من كل 10 عند القيادة بسرعة 30 كلم بالساعة، وهي السرعة التي توصي بها الأمم المتحدة في المناطق السكنية.

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