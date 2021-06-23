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«المركزي» يوضح مزايا البنوك الرقمية.. منتجات وخدمات تنافسية

«المركزي» يوضح مزايا البنوك الرقمية.. منتجات وخدمات تنافسية
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تواصل – فريق التحرير:

سلط البنك المركزي السعودي (ساما) الضوء على مزايا البنوك الرقمية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وأكد الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي على موقع تويتر أن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.

وأضاف ساما أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتابع المركزي أن البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط بشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

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