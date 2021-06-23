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8 أطعمة تمنع تساقط الشعر بعد التعافي من «كورونا»

8 أطعمة تمنع تساقط الشعر بعد التعافي من «كورونا»
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تواصل – وكالات :

نصح خبراء باستهلاك كمية كافية من الماء مع اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والبيوتين والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات B وC وE إضافة إلى الزنك، وذلك للتغلب على تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا.

وقد شاركت خبيرة التغذية العلاجية، ريتو خانيا عبر صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها لمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا، على النحو التالي:

البيض

صفار البيض غني بالدهون الصحية والبروتينات. وهو غني بالبيوتين، وفيتامين B الذي يعزز نمو الشعر القوي ويفيد صحة فروة الرأس. من ناحية أخرى، يمكن أن يسبب نقص البيوتين تقصف الشعر. المصادر الجيدة الأخرى للبروتين هي منتجات الألبان والدجاج والأسماك.

السبانخ

السبانخ مهمة جداً ليس فقط في الحفاظ على صحة شعرك ولكن أيضًا في تزويده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج الشعر التالف واستعادة صحته. السبانخ مصدر غني بفيتامينات A و K و E و C و B جنبًا إلى جنب مع المنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة فروة رأسك. تعمل هذه الفيتامينات على تحسين مستويات الكولاجين والكيراتين وتسريع عملية نمو الشعر.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون غير المشبعة والأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يغذي الشعر ويجعله لامعًا وقويًا. هذه الفاكهة الصحية غنية بالبروتين وغنية بفيتامين B أيضًا.

البذور الزيتية

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية لشعر قوي، وتشمل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين، كما أنها مصدر ممتاز للمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتين، وكلها تحفز نمو الشعر وتقويته. تحتوي بذور اليقطين بشكل طبيعي على البيوتين الذي يعزز نمو الشعر بشكل أسرع. يمكن إضافة هذه البذور بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي.

البقوليات

البقوليات غنية بالبروتينات اللازمة لتحسين نمو الشعر وجعله لامعًا. كما أنها تحتوي على الزنك والبيوتين. تحتوي الفاصوليا على كربوهيدرات معقدة تساعد في تحويل البروتين إلى خلايا مكونة للشعر. تلعب فيتامينات A ، و B6، والزنك والمنغنيز الموجودة في البقوليات دورًا مهمًا في بناء بروتين الشعر.

اللوز والكاجو

هذه المكسرات غنية جدًا بالأحماض الدهنية، والتي تعتبر المفتاح للحفاظ على نعومة وليونة وقوة الشعر. يتم تحميل الكاجو أيضًا بالنحاس الذي يعزز نمو الشعر. اللوز مليء بفيتامين E الذي يعطي شعرًا ناعمًا وقويًا.

الليمون

يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين C الذي يساعد على بناء الكولاجين. يساعد الكولاجين شعرك على النمو كما يساعد جسمك على امتصاص الحديد الذي يقوي فروة الرأس. المصادر الأخرى لفيتامين C التي تمنع تساقط الشعر هي الفلفل الحلو والفراولة والبابايا والكيوي.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والقمح الكامل والشعير غنية بفيتامين B الذي يساعد على منع تكسر الشعر ويزيد من قوة الشعر ونموه. كما أنها تحتوي على كمية عالية من الزنك الذي يساعد على تساقط الشعر.

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