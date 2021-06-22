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من نسي أذكار الصباح والمساء فهل يأتي بها إذا تذكرها؟ «الخثلان» يجيب (فيديو)

من نسي أذكار الصباح والمساء فهل يأتي بها إذا تذكرها؟ «الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم من نسي أذكار الصباح والمساء، وهل يأتي بها إذا تذكرها؟.

وقال الشيخ الخثلان: “يأتي بها إذا تذكرها ما لم ينتهي وقتها، فأذكار الصباح تبدأ بطلوع الفجر وتمتد إلى نهاية وقت الضحى، فإذا تذكرها في هذا الوقت أتى بها، ولكن إذا لم يتذكرها إلا بعد وقت الزوال فقد فات وقتها، فلا يجوز بعد صلاة الظهر أن يقول “أصبحنا وأصبح الملك لله”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “وكذلك أيضا بالنسبة لأذكار المساء يأتي بها إذا تذكرها ما لم ينتهي وقتها، فلا يناسب مثلا أنه إذا طلع الفجر يقول “أمسينا وأمسينا الملك لله”، يريد بذلك قضاء أذكار المساء، فإذا مضى وقتها فهذه الحالة تكون سنن قد فات وقتها.

 

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