مسؤول بـ«التأمينات»: التقاعد المبكر يستنزف أموال الصندوق لهذا السبب ( فيديو)

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قال مساعد محافظ الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات نادر الوهيبي، إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات، حتى ولو تمكن الصندوق من الدخول في مشروعات تدر عليه عائد ضخم.

وأضاف في لقاء مع برنامج” الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أنه رصد بعض الحالات التي تتقدم للحصول على المعاش المبكر بسن 48 عاماً، ويتقاضى راتب التقاعد حتى سن الـ77 عاماً.

ولفت إلى أنه من مسؤوليات” التأمينات” توفير مصادر مالية آخري كافية لدفع المعاشات مؤكداً أن نسبة الـ 9% ،المستقطعة من الراتب لا تكفي لدفع المعاشات.