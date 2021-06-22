متى يتم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يجيب (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المستهدف هو تطعيم 70% من المجتمع باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن نسبة 70% من المجتمع تمثل تطعيم 17 مليون حال استهداف البالغين، أو 24 مليون حال استهداف جميع أفراد المجتمع.

ولفت إلى أنه في حال استكمال هذا العدد سوف تبدأ الوزارة بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، مبيناً أنه قريباً جداً سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث حول أخذ جرعة ثالثة أو رابعة لكون هذا الأمر ما زال قيد البحث والدراسة، لكن ما يهم العالم اليوم هو توفير وإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح.