وفاة طباخ سقط في «قدر حساء» كبير بدولة عربية

تواصل – وكالات:

شهدت منطقة قضاء زاخو أقصى الشمال العراقي، والتابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، حادثاً مأساوياً حيث لقي طباخ حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة، حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبحسب وسائل إعلام كردية محلية، فإن الطباخ كان يبلغ من العمر 25 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة، فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في اعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارق الطباخ الحياة خلال الساعات الماضية، من جراء الحروق البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70 بالمئة.