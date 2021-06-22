الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ذاع صيتها خلال «الجائحة».. تعرّف على مزايا طائرات الإخلاء الطبي(فيديو)

ذاع صيتها خلال «الجائحة».. تعرّف على مزايا طائرات الإخلاء الطبي(فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت قناة “العربية” في تقرير لها، المزايا الهائلة التي تتمتع بها طائرات الإخلاء الطبي، والتي تم الاستعانة بها في نقل المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة.

واستعرضت “العربية” التجهيزات الطبية التي تتمتع بها طائرات الإخلاء الطبي، بداية من المصعد الخاص برفع المرضى من الأرض إلى داخل الطائرة، وصولًا لأجهزة التنفس الاصطناعي والوظائف الحيوية.

وتشمل التجهيزات أماكن مخصصة للمرضى ومرافقيهم، ووحدات عزل للمرضى مزودة بفتحات لتمكين الطاقم الطبي من التعامل مع المرضى بشكل غير مباشر لضمان عدم انتقال العدوى إليهم، كما توفر هذه الوحدات الإمدادات اللازمة من الأكسجين.

وتحتوي الطائرات على أجهزة للتنفس الاصطناعي، وأخرى متخصصة في مراقبة الوظائف الحيوية لأجسام المرضى داخل وحدات العزل بالطائرة.

 

مواد ذات صلة

مواطن يروي معاناة والدته المسنة مع أحد مستشفيات «جازان» بعد تعطل أجهزة التكييف (فيديو)

مواطن يروي معاناة والدته المسنة مع أحد مستشفيات «جازان» بعد تعطل أجهزة التكييف (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن نظام «التخصيص».. المزايا والهدف من تطبيقه

كل ما تريد معرفته عن نظام «التخصيص».. المزايا والهدف من تطبيقه

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1479 إصابة و12 وفاة و920 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1479 إصابة و12 وفاة و920 حالة تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>