ذاع صيتها خلال «الجائحة».. تعرّف على مزايا طائرات الإخلاء الطبي(فيديو)

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كشفت قناة “العربية” في تقرير لها، المزايا الهائلة التي تتمتع بها طائرات الإخلاء الطبي، والتي تم الاستعانة بها في نقل المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة.

واستعرضت “العربية” التجهيزات الطبية التي تتمتع بها طائرات الإخلاء الطبي، بداية من المصعد الخاص برفع المرضى من الأرض إلى داخل الطائرة، وصولًا لأجهزة التنفس الاصطناعي والوظائف الحيوية.

وتشمل التجهيزات أماكن مخصصة للمرضى ومرافقيهم، ووحدات عزل للمرضى مزودة بفتحات لتمكين الطاقم الطبي من التعامل مع المرضى بشكل غير مباشر لضمان عدم انتقال العدوى إليهم، كما توفر هذه الوحدات الإمدادات اللازمة من الأكسجين.

وتحتوي الطائرات على أجهزة للتنفس الاصطناعي، وأخرى متخصصة في مراقبة الوظائف الحيوية لأجسام المرضى داخل وحدات العزل بالطائرة.