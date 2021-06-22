القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:

– على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة .

– يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عن التحضير؟

– يمنع احضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها).

– يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز.

– يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

– نظراً للوضع الراهن لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

– رفع مستوى لياقتك البدنية وقبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لسمح الله.

المستندات المطلوبة:

1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

2- صور ملونه مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور).

3- إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث).

4- عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.

5- الحضور للمركز باللبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات لدخول الدورة.

6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10)، ولا يوجد صناديق أمانات لحفظ أي شيء.

7- الحضور الساعة السابعة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 1442/7/26هـ حسب تقويم أم القرى في (المعهد أو المركز المحدد لكل طالب).

لمعرفة نتائج القبول:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).