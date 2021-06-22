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أمين الرياض يكرم حراس أمن بعد موقفهم البطولي في حادثة مسلخ المونسية (صور)

أمين الرياض يكرم حراس أمن بعد موقفهم البطولي في حادثة مسلخ المونسية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

كرم سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، حراس أمن بعد موقفهم البطولي في حادثة مسلخ المونسية.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بعــد موقفهــم البطــولي في حادثة مسلخ المونسيــة، حيــث تــمكنــوا مــن القبــض والسيطــرة علــى مسلــح أحــدث فوضى وأطلــق النـار عليهـم سمــو أمين منطقة الـــريــاض يـــكـرم حراس الأمن، ويثمن جهودهم الاستثنائية”.

 

 

 

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