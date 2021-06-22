تعرف على مواعيد التسجيل في الجامعات بالمملكة 

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يترقب الطلاب في المملكة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها مواعيد التقديم في الجامعات على مستوى المملكة، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتهم، تمهيدا للانطلاق في الحياة العملية بعد التخرج، بمشيئة الله.

ومن المقرر أن يبدأ القبول الموحد في جامعات وكليات الرياض للطلاب في 24/11/1442هـ، وللطالبات 25/11/1442هـ.

كما يبدأ التقديم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تاريخ 17/12/1442هـ، وينتهي بتاريخ 21/12/1442هـ.

ويبدأ التقديم في جامعة القصيم بتاريخ 24/11/1442هـ، وينتهي بتاريخ 28/11/1442هـ.

وفي جامعة جازان، يبدأ التقديم بتاريخ 24/11/1442هـ، وينتهي التقديم بتاريخ 29/11/1442هـ.

كما يمكن معرفة مواعيد التقديم في باقي الجامعات في المملكة من خلال الإنفوجراف أدناه، كما نشرته وكالة تعليق الدراسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: