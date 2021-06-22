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نائب «الحج والعمرة» يكشف معايير اختيار الحجاج هذا العام

نائب «الحج والعمرة» يكشف معايير اختيار الحجاج هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

توقع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر، أن يتخطى التسجيل في موسم حج هذا العام 1442هـ حاجز المليون.

وأكد أن اختيار الحجاج لموسم هذا العام سيكون وفق معايير دقيقة، مضيفاً أن محدودية العدد أثرت على تسعيرة الخيمة التي كانت تتسع لعشرة حجاج وستكون الآن فقط لأربعة أو ثلاثة حجاج، وكذلك الخدمات التي ستقدم ستكون عالية جداً.

وأشار “أبو خنجر” إلى وجود زيادة في عدد كوادر هذا التجمع بطريقة سلسة ومتوافقة مع مراعاة الاشتراطات وطريقة تقديم الخدمة سواء إعاشة أو نقل لوجود ضوابط في التكتل كمجموعات بحيث لا يتجاوز عدد المجموعة ٥٠ في كل موقع، كما أن ارتفاع الأسعار يأتي موافقاً للخدمات التي ستكون مضاعفة للحجاج- وفقاً لـ”البلاد”-. .

وجدد التأكيد على أن الاشتراطات للقبول ستمر بمراحل مرتكزة على ثلاثة معايير أولها القبول المبدئي وذلك يكون بوجود تحصين إما متلقي للجرعتين أو جرعة واحدة مر عليها على الأقل ١٤ يوماً، أو متعافي لا يقل عن ٦ أشهر، والفلترة حسب العمر حيث سيكون الاختيار للأكبر عمراً متوقعاً أن ينحصر الحج وفق الأعداد المتقدمة لمن هم فوق الأربعين عاماً ثم أفضلية الحج لمن لم يحج سابقاً.

 

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