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«الحقيل»: اليوم بداية النجم الثاني من مربعانية الصيف.. بداية ذروة الحرارة

«الحقيل»: اليوم بداية النجم الثاني من مربعانية الصيف.. بداية ذروة الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، أن يكون اليوم الثلاثاء، هو اليوم الثالث من التويبع والذي بدأ 10 ذو العقدة، 20 يونيو.

وأضاف الحقيل: “اليوم هو بداية ارتفاع الحرارة عن الأيام السابقة ومدته 13 ، وهو النجم الثاني من مربعانية الصيف، يعني باقي 24 يوم من مربعانية الصيف”.

وأضاف وليد سليمان الحقيل: “بعدها جمرة في 6 ذو الحجة ومعها تزداد الرطوبة للسواحل ..(وغالبا تكون ذروة الحر..)”.

وفي وقت سابق، توقعالمركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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