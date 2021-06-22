بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو م فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

فيما كانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 61.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23210.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.