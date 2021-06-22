وزير الخارجية: لا توجد أي علاقات تجمع المملكة بإسرائيل

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي علاقة تجمع المملكة بإسرائيل وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر على هذا الجانب.

ودعا وزير الخارجية، إيران إلى الالتزام بجميع قرارات وكالة الطاقة الدولية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في فيينا، أنه قد تمت مناقشة التدخلات الإيرانية في المنطقة والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن دور وكالة الطاقة الدولية مهم جدًا بشأن “النووي الإيراني”.

وأكد بن فرحان أن الحوثيين لم يلتزموا باتفاق وقف النار، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي.