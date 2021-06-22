«الموارد البشرية» تدعو 138 متقدمًا على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (138) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 12/10/1442 هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت أنه سيتم التواصل مع المعلنة أسمائهم لمراجعة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناطق سكنهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11/11/1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 21/11/1442 هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو عدم مطابقة البيانات سيتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة .

كما أكدت على أهمية اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة:

– أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

– بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة أن عدم إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المقابلة الشخصية والمطابقة فلن يتم النظر في مستنداتهم حتى إن توفرت بعد نهاية الفترة المحددة، وأن عدم المراجعة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولًا عن الرغبة في التوظيف.

– للاطلاع على أسماء (المدعوين- المدعوات) للمقابلة الشخصية والمطابقة اضغط :هنا.