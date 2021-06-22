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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل

وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مدير خدمات الترجمة.

– المدير الإداري المناوب/ التشريفات.

– إداري مناوب أول.

– مسؤول العلاقات العامة.

– ممثل علاقات عامة.

– منسق تشريفات أول.

– مساعد تشريفات.

– منسق المطار.

– موظف فرز بريد ثانٍ.

– مترجم.

– منسق وحدة الوفيات والمراضة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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