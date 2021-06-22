توجيه جديد من «مجلس الوزراء» بشأن طلبات الإحالة للتقاعد

تواصل – فريق التحرير:

وجه مجلس الوزراء، الجهات الحكومية، بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد، في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (20- 25 سنة)، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف.

ووفقا لتعميم صدر حديثا، فإنه في حالة الموافقة على طلب الموظف، يُرفع الأمر إلى المقام السامي للنظر فيه، وذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، بحسب “الوطن”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.