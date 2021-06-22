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دراسة تكشف عن فائدة صحية جديدة للقهوة

دراسة تكشف عن فائدة صحية جديدة للقهوة
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تواصل – وكالات:

خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب كمية معينة من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

وذكرت الدراسة، التي نشرت في دورية “بي أم سي” للصحة العامة، ونشرت تفاصيلها “سي إن إن” الأميركية، أن الكمية المطلوبة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة، بحسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت أن من يشربون القهوة أقل عرضة بنسبة تصل إلى 21 بالمئة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة، و20 بالمئة أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وأقل بنسبة 49 بالمئة للموت نتيجة أمراض الكبد، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة.

وقال مؤلف الدراسة، أستاذ الطب في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، أوليفر كينيدي: “الفوائد التي نراها من دراستنا قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجا وقائي لأمراض الكبد المزمن”.

وأضاف “سيكون هذا مفيدا خصوصا في البلدان ذات الدخل المنخفض والرعاية الصحية الرديئة، حيث يكون عبء مرض الكبد المزمنة الأكبر”.

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