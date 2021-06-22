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نصائح مهمة من «مدينة الملك فهد الطبية» لمرضى نقص المناعة

نصائح مهمة من «مدينة الملك فهد الطبية» لمرضى نقص المناعة
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت مدينة الملك فهد الطبية، المصابين بأمراض نقص المناعة الأولية، بعدة خطوات لتجنب الإصابة بالعدوى والمرض، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وتمثلت النصائح في تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

كما نصحت بأخذ قسط كاف من النوم يوميا، والابتعاد عن إجهاد النفس والتوتر، وممارسة النشاط البدني المناسب بعد مراجعة الطبيب، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو الالتهابات الأخرى وتجنب الزحام، واستشارة الطبيب عن اللقاحات والتطعيمات اللازمة.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن اضطرابات نقص المناعة تشمل 3 أقسام وهي: نقص الأجسام المضادة – وخلل المناعة الخلوي – اضطرابات المناعة الفطرية.

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