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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

موجة حر

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، حدوث موجة حر شبه قوية على معظم مناطق المملكة.

وقال “الحصيني” أن الارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية بدءًا من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحًا نهاية الأسبوع إلا أن يصرفه الله.

وأضاف : “لا غرابة في ذلك؛ فنحن نعيش في موسم طباخ اللون الذي يحوِّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر”.

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