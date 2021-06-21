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هل توجد علاقة بين الجلوس الجيد وكفاءة التركيز؟.. دراسة تجيب

هل توجد علاقة بين الجلوس الجيد وكفاءة التركيز؟.. دراسة تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة لباحثين ألمان، أن الجلوس بشكل جيد وصحيح يحسن المزاج ويزيد التركيز ويسهم في خفض ضغط الدم.

 وأجري البحث الذي نشر في مجلة Acta Psychologica، على مجموعة من 82 طالبًا، من جامعة فريدريش ألكسندر في ألمانيا.

 وطُلب الباحثون من الطلاب، إجراء سلسلة من الاختبارات أثناء جلوسهم في أوضاع مختلفة، ولم يتم إخبارهم بأن الدراسة كانت تبحث في وضعيه جلوسهم، لكنهم اعتقدوا أن تركيزهم قيد التقييم.

 وتمكن الباحثون من خداع الطلاب أثناء الجلوس في وضعيات مستقيمة ومنحنية عن طريق تغيير ارتفاع مكتبهم وكرسيهم.

 وقيّم أولئك الذين جلسوا بشكل معتدل، مزاجهم العام بمتوسط 3.77 من خمسة، مقارنة بـ3.43 لأولئك الذين جلسوا بشكل منحني.

 وقالت سارة عوض، إحدى المشاركين في الدراسة: الجلوس منتصبا مرتبط بخفض ضغط الدم وتباطؤ ضربات القلب وانخفاض درجة الحرارة.

 وأوضحت الباحثة أن وضعية الشخص المنحني أثناء الجلوس، ويمكن أن تشير إلى أنه في موضع خطر، وذلك يستجلب حالة مزاجية سلبية، ويستدعي ذلك تعديل جلوسه إلى وضعيه آمنة.

 ورابط دراسة سابقة بين الثقة العالية بالنفس ووضعية الجلوس الجيدة؛ حيث وجدت أن الأشخاص الذين يجلسون في وضع مستقيم عندما يتلقون ردود فعل إيجابية يشعرون بالفخر أكثر من أولئك الذين يجلسون بشكل متراخٍ.

 

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