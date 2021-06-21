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«البيئة» تطلق نظام التراخيص والتصاريح الإلكتروني لأنشطة إدارة النفايات الخطرة

«البيئة» تطلق نظام التراخيص والتصاريح الإلكتروني لأنشطة إدارة النفايات الخطرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، إطلاق نظام التراخيص والتصاريح الإلكتروني لتقديم خدمة ترخيص الجهات العاملة في مجال أنشطة إدارة النفايات الخطرة.

وأوضحت وزارة البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأنشطة تشمل (الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائي) وتصريح الجهات العاملة في مجال إعادة التدوير.

وكان المركز الوطني لإدارة النفايات قد أتاح التقديم إلكترونيا من خلال المنصة للحصول على تصريح أو ترخيص، تنظيماً لقطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمة.

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