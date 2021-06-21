مصادر: «الشورى» يؤجل التصويت على توصية «إغلاق المحلات وقت الصلاة»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى أبلغ أعضاءه بتأجيل مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية قبل انطلاقة الجلسة بساعتين، الأمر الذي أدى لتأجيل التصويت على كافة التوصيات الأساسية للجنة أو توصيات الأعضاء.

وأوضحت المصادر أن من بين الموضوعات، توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأدى تأجيل مناقشة التقرير إلى إرجاء التصويت على توصيتين نوعيتين إحداهما تقدم بها الدكتور فهد التخيفي، والمهندس علي القرني تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لإعداد دراسة لتخصيص بعض خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمساجد كبناء المساجد وترميمها ونظافتها، والأخرى بشأن عدم إلزام المحلات التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة والتي تقدم بها عطا السبيتي، والدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة لطيفة العبدالكريم.

كما تم تأجيل التصويت على توصيات أخرى تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، وتوصية لدعم الوزارة في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقا لنظام العقود، وأخرى تطالب الوزارة بالتوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد.