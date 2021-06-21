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بالفيديو.. مواطن يبدأ رحلة الحج لهذا العام من عسير «على ظهر جمل»

بالفيديو.. مواطن يبدأ رحلة الحج لهذا العام من عسير «على ظهر جمل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المواطن عثمان الشاهين، انطلاق رحلته لحج هذا العام من منطقة عسير؛ على ظهر جمل، مرورًا بطريق الفيل بالباحة، ويستمر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقال الشاهين، في حديثه لقناة “الإخبارية”، إن فكرة ذهابه إلى مكة على ظهر الجمل، هدفها الحفاظ على الأصالة والبداوة والموروث القديم من خلال السير على طرق تاريخية في المملكة؛ مثل طريق الفيل، لإحياء تلك الطرق من جديد.

وتابع المواطن عثمان الشاهين: “أن طريق الفيل من الطرق التاريخية العريقة، وسلكه الحجاج منذ فجر الإسلام”.

وأضاف أنه أراد السير فيه بالزي البدوي على ظهر الجمل لإخبار الناس أنه على الرغم من انتمائه للبدو إلا أن المملكة الآن في مصاف الدول الـ 20 الكبرى.

 

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