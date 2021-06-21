توضيح من «الموارد البشرية» بشأن تجمع عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا توضيحيا بشأن تجمع عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجاً على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة.

وأوضح سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أنه إشارة لما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، توضح الوزارة أنالتجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجاً على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وتابع “أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وختم متحدث الموارد البشرية بقوله “تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة؛ إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار”.