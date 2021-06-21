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ضبط بحوزتهما نصف مليون .. «شرطة الرياض»: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال مالي

ضبط بحوزتهما نصف مليون .. «شرطة الرياض»: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال مالي
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تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف، وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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