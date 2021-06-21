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تطبيق توكلنا يكشف عن 3 خدمات جديدة.. تعرف عليها

تطبيق توكلنا يكشف عن 3 خدمات جديدة.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا، عن طرح ثلاث خدمات جديدة، منها خدمة نداء استغاثة التي تتيح للهلال الأحمر بالحصول المباشر والدقيق لبيانات وموقع طالب الخدمة.

وتضمنت تلك الخدمات الجديدة أيضا خدمة طلب الخدمة الإسعافية، وكذلك خدمات تذاكر النقل أثناء أداء العمرة في العاصمة المقدسة.

وكان تطبيق توكلنا أعلن في وقت سابق، عن إتاحة خدمة استعراض بيانات جميع الصكوك والوكالات الشرعية للمستخدمين، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة في المملكة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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