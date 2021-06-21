الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين (صور)

ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين (صور)
0

تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قبل “الهيئة”، وذلك في منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من “الهيئة”، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما تم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من “الغذاء والدواء”، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وتواصل “الهيئة” تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS”

202106/DST_1574715_2498487_17_4_2021062113282860.jpg

202106/DST_1574715_2498490_17_4_2021062113282860.jpg

202106/DST_1574715_2498489_17_4_2021062113282860.jpg

 

202106/DST_1574715_2498488_17_4_2021062113282860.jpg

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج «حناء المدينة» لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج «حناء المدينة» لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

«الغذاء والدواء» تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية

«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية

«الغذاء والدواء» تدشّن النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية «سدر»

«الغذاء والدواء» تدشّن النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية «سدر»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>