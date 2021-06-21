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«المسند»: رياح البوارح تعاود نشاطها على الشرقية والرياض لمدة 6 أيام

«المسند»: رياح البوارح تعاود نشاطها على الشرقية والرياض لمدة 6 أيام
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن تعاود رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار نشاطها بشكل تدريجي من اليوم حتى يوم السبت.

كما توقع المسند، أن تكون أقل شدة من الأسبوع الماضي، ونطاق تأثيرها الشرقية وشرق الوسطى خاصة أجزاء من منطقة الرياض، فيما توقع ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة وبشكل تدريجي هذا الأسبوع في المناطق الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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