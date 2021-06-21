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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه

جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه
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تواصل – واس :

أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ.

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ13 من شهر ذو القعدة الجاري.

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