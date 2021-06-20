«الخضير» يوضح حكم الأكل من ثمار الأشجار الموجودة بساحات المساجد

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الأكل من ثمار الأشجار الموجودة في ساحات المساجد.

وقال الشيخ الخضير، إن حكم الأكل وتصريف ثمار هذه الأشجار على حسب نية من وقفها في المسجد، فإن كانت غلتُها تُصرف لمصالح المسجد في تقدير من وقفها فلا يجوز أن يأكل منها، وإنما تُباع ويُصلح بها المسجد أو تُصرف فيما يحتاجه.

وتابع الشيخ الخضير: “وإن كان الذي زرعها وغرسها ينوي بها الإحسان إلى المصلين والتوسعة عليهم فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، فهذا يرجع إلى شرط الواقف”.