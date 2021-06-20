الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التأمينات» توضح مصير من يتقاضى راتبين بعد دمج المؤسسة بـ«التقاعد»

«التأمينات» توضح مصير من يتقاضى راتبين بعد دمج المؤسسة بـ«التقاعد»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، أن نظام دمج مؤسسة التقاعد بالتأمينات الاجتماعية لا يمنع الحصول على راتبين.

وأوضح في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يمكن للشخص الحصول على راتب التقاعد بالإضافة إلى راتب العمل الذي يعمل به بعد التقاعد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،  حيث أن الهدف الأساسي من الدمج هو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة.

 

مواد ذات صلة

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يكشف فوائد قرار دمج «التقاعد» بـ«التأمينات»(فيديو)

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يكشف فوائد قرار دمج «التقاعد» بـ«التأمينات»(فيديو)

«التقاعد» تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة «ميثاق»

«التقاعد» تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة «ميثاق»

هل يتغير الراتب الأساسي للموظف عند «الخصخصة»؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل يتغير الراتب الأساسي للموظف عند «الخصخصة»؟.. «الموارد البشرية» توضح

«التأمينات» تحذر من تصرُّف يُعرض صاحبه للاحتيال والاستغلال

«التأمينات» تحذر من تصرُّف يُعرض صاحبه للاحتيال والاستغلال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>