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«النيابة» :السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة إيذاء وقتل الكائنات الفطرية

«النيابة» :السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة إيذاء وقتل الكائنات الفطرية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، عن العقوبات المقررة ضد مرتكبي عمليات قتـل الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة قتـل الكائنات الفطرية الحيوانية أو إيذائها تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وغرامة مالية تقدر بـ ٣٠مليون ريال، مبينة أنه يستثنى من ذلك الحالات المحددة لقتل تلك الكائنات وفقا لما تبينه اللوائح.

وبينت النيابة أن الهدف من تلك العقوبات حماية الحياة الفطرية والعمل على إنمائها والعمل على المحافظة عليها، إضافة إلى إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن الفطري بهذا الشأن.

وشددت النيابة العامة على أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام المادة “42” من نظام البيئة.

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