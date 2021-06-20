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«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه خميس مشيط.

ونشرت قناة “الإخبارية” إحصائية بأعداد الانتهاكات لميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي انتهاكات ميلشيا الحوثي، فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بلغت 372 صاروخاً.

وأضافت أن إجمالي الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا نحو المملكة بلغت، 659 طائرة، وقامت بإرسال 75 زورق مفخخ.

وأكدت أن إجمالي انتهاكات الحوثي فيما يتعلق بالألغام البحرية بلغت 205 لغم بحري، و96292 مقذوف.

فيما بلغت انتهاكات ميلشيا الحوثي بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة 30527.

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