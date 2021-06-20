لحظات مؤلمة.. وفد الأمم المتحدة يتجاهل مناشدة أم قتيل في احتجاجات العراق

تواصل – وكالات:

في مشهد مؤلم، ظهرت والدة الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني، الذي قتل في التاسع من مايو الماضي بمحافظة كربلاء جنوبي العراق وهي تحاول الحديث إلى وفد الأمم المتحدة الذي تجاهلها.

ووقفت والدة الوزني، منذ ساعات الصباح الباكر، أمام المحكمة في كربلاء، وحاولت أن تنصب خيمة اعتصام لكن القوات العراقية منعتها.

وجاءت محاولة أم القتيل، بعد انتهاء المهلة التي حددتها للحكومة للكشف عن قتلة ابنها وتقديمهم للعدالة.

وخلال تواجدها أمام المحكمة مر وفد تابع للأمم المتحدة، وحاولت الحديث إليه حيث طرقت زجاج السيارة المصفحة، لكن أحدا لم يعرها أهمية ليسير الموكب وتبقى هي في الشارع تحاول معرفة قتلة ولدها، وفي مشهد أثار حالة من الجدل والاستياء بين أوساط العراقيين والحقوقيين في العالم أجمع.