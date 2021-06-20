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«التعليم» تنفذ برنامجاً لقياس الفهم القرائي لطلاب المرحلة الابتدائية

«التعليم» تنفذ برنامجاً لقياس الفهم القرائي لطلاب المرحلة الابتدائية
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ وزارة التعليم تنفيذ برنامج لقياس الفهم القرائي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بشكل أسبوعي، من خلال نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي PIRLS، وذلك ضمن مراكز الدعم التعليمي الصيفية “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” للعام الدراسي 1442هـ، التي افتتحتها الوزارة مؤخراً.

ويأتي ذلك البرنامج استكمالاً لخطة وزارة التعليم في تعزيز اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لجميع طلبة المملكة في الصف الرابع الابتدائي؛ حرصاً على قياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وكذلك تعزيز المهارات القرائية والكتابية في إطار تطبيق وزارة التعليم هذا العام 2021 الاختبار الدولي PIRLS؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة، وتعمل الوزارة على تعزيز اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لطلاب المرحلة الابتدائية؛ حرصاً على قياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وكذلك تعزيز المهارات القرائية والكتابية.

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الاختبارات إلى إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم، حيث تعتزم تنفيذ مشروع التدريب على إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي.

وتعتمد آلية عمل القياس الأسبوعي للفهم القرائي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مراكز الدعم التعليمي الصيفية على متابعة التنفيذ من قادة المراكز والمشرفين التربويين، والرفع بتقرير أسبوعي للوزارة.

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