وظائف شاغرة بـ «الهيئة السعودية للملكية الفكرية».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات مثل (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الأجهزة، علم النباتات) للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- أخصائي فحص براءات الاختراع.

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، معالجة الإشارات، هندسة الاتصالات الكهرومغناطيسية، الهندسة المدنية، هندسة البترول، الفيزياء، تكنولوجيا المختبرات الطبية، الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الصيدلة الكيميائية، العقاقير).

– خبرة 6 سنوات في فحص البراءات.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

2- فاحص براءات الاختراع (أصناف نباتية ومتنوعة).

– حاصل على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (علم الطعام، علماء النبات، الإنتاج النباتي (البستنة))

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

3- فاحص براءات الاختراع (كهربائي).

– حاصل على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (الهندسة الكهربائية، معالجة الإشارات / هندسة الاتصالات الكهرومغناطيسية، تكنولوجيا المعلومات)

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

4- فاحص براءات الاختراع (الأدوات).

– حاصل على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (هندسة البترول، الفيزياء، تكنولوجيا المختبرات الطبية)

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

5- فاحص براءات الاختراع (ميكانيكي).

– حاصل على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية)

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

6- فاحص براءات الاختراع (كيمياء)

– حاصل على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص (هندسة المواد، الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الكيمياء العضوية، الصيدلة الكيميائية / العقاقير، التكنولوجيا الحيوية)

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم:-