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شاهد.. تساقط البَرَد بأحجام كبيرة على محافظة رجال ألمع (فيديو)

شاهد.. تساقط البَرَد بأحجام كبيرة على محافظة رجال ألمع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يُظهر سقوط البرد بأحجام كبيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

ويوضح المقطع قيام مجموعة من المواطنين بالتقاط البرد المتساقط، وتصويره وسط فرحة عارمة من المواطنين.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشهدت عدد من محافظات منطقة عسير أمس هطول أمطار متوسطة في محافظة رجال ألمع، ومركز السودة، ومركز بللحمر وبللسمر، ومتنزه “الحبلة” ، وأجزاء من محافظات بارق والمجاردة وتنومة وبلقرن.

 

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